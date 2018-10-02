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Otomotiv ihracatında artış

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

UİB kanalıyla eylülde yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57 artışla 2,7 milyar dolar oldu - Otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 21,96 arttı

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,96 artışla 2,3 milyar dolara çıktı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik kanalıyla yapılan dış satım, eylül ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,57 artarak 2,7 milyar dolar oldu.

Yılın 9 ayındaki ihracat, yüzde 14,32 artışla 24,3 milyar dolara, 12 aylık dış satım yüzde 13,76 artışla 32,3 milyar dolara ulaştı.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,96 artışla 2,3 milyar oldu.

OİB'in yılın 9 ayındaki dış satımı yüzde 13,70 yükselerek, 21,1 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,25 artarak 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,16 artarak 100,6 milyon dolar oldu. UTİB'in 9 aylık dış satımı yüzde 10,14 artarak 944 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,03 yükselişle 1,2 milyar dolara çıktı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,31 artışla 56,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in dokuz ayındaki ihracatı yüzde 17,34 artarak 487,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık dış satımı yüzde 15,41 yükselerek 625,2 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, birliğin başarılı ihracat grafiğini eylülde de sürdürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak her koşulda ihracatımızın niteliği ve niceliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bu bağlamda pazar çeşitliliğimizi artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Alım heyeti organizasyonlarının yanı sıra, fuarlara milli katılım organizasyonları ve yurt dışı ziyaretlerimizle mevcut ilişkilerimizi pekiştiriyor, bir nevi ihracatımızın temellerini sağlamlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

UİB olarak 2018 yılında önemli bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Çelik, yıl sonunda rekor bir ihracata imza atmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre ağustos ayında dış ticaret açığının yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Çelik, "Türkiye olarak verimlilik odaklı, ihracata dayalı kalkınma hedefini benimsemiş bir durumdayız. Cari açığın kapanmasına katkı sağlayan ve ülkemizin rekabet gücünü artıran ihracata daha fazla ağırlık vererek kalkınmamızı sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü ihracatın büyümeye de pozitif katkı vereceğine işaret eden Çelik, bu formülle ekonominin kısa süre içinde dengelenme sürecine gireceğini kaydederek, "Yapısal reformlarla desteklenen bir ihracat politikası ihracata dayalı büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir pozisyona getirecek, dolayısıyla da ekonomideki mevcut durum dengelenme sürecine girecektir." ifadesini kullandı.

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