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Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükselişle 2,9 milyar dolar dış satışa imza atan Türk otomotiv sektörü, 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat artışını yakaladı - Elde edilen yükselişte Hollanda ve ABD'ye ihracat artışları etkili oldu

CEM ŞAN - Türk otomotiv sektöründe, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar dış satışla 2019'da şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi.

Geçen ay elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu ihracat verisi aynı zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.

- Hollanda'ya yüzde 131, ABD'ye yüzde 55 artış

Geçen ay, Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yönelik ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 arttı.

Otomotivde ikinci büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 20'lik artışla 385,8 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sıradaki İtalya pazarında ise 269,2 milyon dolar dış satışla yüzde 6'lık artış elde edildi.

Sektörde, temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 131 artışla 146,2 milyon, ABD'ye yüzde 55 yükselişle 138,3 milyon ve Polonya'ya da yüzde 37 artışla 109,5 milyon dolar ihracat artışları yaşandı.

ABD'ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100'e ulaşan yükselişler etkili oldu.

Hollanda'ya sektörün alt ürün grubundaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68'lik dış satış artışları da dikkati çekti.

- Ocak-temmuz rakamları

Türkiye'nin otomotiv ihracatında en fazla paya sahip Almanya'ya yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalışla 2 milyar 612 milyon dolar dış satım yapıldı. Yine aynı dönemde ikinci büyük pazar olan Fransa'da da yüzde 4 artışla 2 milyar 156 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ocak-temmuz döneminde önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 18 yükselişle 661 milyon dolar, ABD'ye yüzde 14 artışla 631 milyon dolar, Polonya'ya yüzde 7 artışla 680 milyon dolar ve İsrail'e yüzde 25 yükselişle 426 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin, temmuzda en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkeye satılan ürünlerin dolar bazında değerleri ve geçen senenin aynı ayına göre değişim oranları şöyle:

ÜLKE 2018 Temmuz 2019 Temmuz Değişim (%) Almanya 393.570.094 413.600.166 5 Fransa 322.250.202 385.837.818 20 İtalya 254.723.985 269.284.847 6 Birleşik Krallık 351.986.103 216.374.062 -38,5 Hollanda 63.303.316 146.219.465 131 ABD 89.275.369 138.345.519 55 İspanya 160.663.864 135.832.372 -15,5 Polonya 80.158.208 109.512.998 37 Belçika 115.923.303 93.630.954 -19 Slovenya 109.094.989 93.362.331 -14,5

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat ÖİB otomotiv sektör

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