Otomotiv ihracatında yüzde 5'lik artış

Türkiye otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı.

Yüzde 18'lik payla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrinin ihracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2,6 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 5 azalarak 18 milyar 216 milyon dolar olarak kaydedildi.

Temmuzda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 39,5 oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 düşerek 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 484 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi.