Otomotiv ihracatının yükselen yıldızı Orta Doğu ve BDT ülkeleri

CEM ŞAN - Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve yüzde 0,4'lük düşüşe rağmen 2,6 milyar dolarlık dış satımıyla tarihindeki en yüksek ikinci eylül ayı performansına imza atan otomotiv sektörünün Orta Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine ihracatı ciddi ölçüde arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 düşüşle 2 milyar 594 bin dolar, ocak-eylül döneminde ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalışla 22 milyar 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ülkeler bazında eylülde sektör ihracatının en fazla arttığı ülkenin İran olduğu görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eylülde İran'a dış satım yüzde 388 artışla 23 milyon 109 bin dolara yükseldi. Yılın ilk üç çeyreğine bakıldığında ise İran'a ihracatın tutarı 92 milyon 711 bin dolar oldu.

Yine eylülde İsrail'e yüzde 198'lik artışla 60 milyon 543 bin dolarlık dış satım yapılırken, ocak-eylül döneminde bu ülkeye yüzde 35,5'lik yükselişle 540 milyon 248 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.