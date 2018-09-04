Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 21 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satış adetleri, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 440 bin 428 oldu. 2017 yılının 8 ayında toplam pazarda 555 bin 991 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2018 yılı ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı

dönemine göre yüzde 28,04 gerileyerek 95 bin 558 oldu. 2017 yılının aynı döneminde 132 bin 793'lük satış olmuştu.

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- Ağustosta yüzde 53'lük daralma

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 olan 2017 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 azaldı.