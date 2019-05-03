Otomotiv pazarı yılın ilk 4 ayında yüzde 48 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 daralarak 119 bin 440'a geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azalarak 119 bin 440 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 229 bin 556 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları ise yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 azalarak 93 bin 228 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 177 bin 418 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-nisan döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 daralarak 26 bin 212'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 52 bin 138 olmuştu. - Otomotiv pazarı nisanda yüzde 56 daraldı Otomobil ve hafif ticari araç satışları, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,4 azalarak 30 bin 971 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın nisan ayında 71 bin 126 adet satış yapılmıştı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 azalarak 24 bin 416 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 55 bin 108 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı nisanda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 59 daralarak 6 bin 555'e gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 16 bin 18 olmuştu. - Dizel otomobil satışları azaldı Nisan sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 48,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,1 azalış kaydedildi. 2019 yılı nisan ayı sonunda 64 adet elektrikli ve 2 bin 791 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 33 bin 567 adet ile sahip oldu. Nisan sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,63’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,45’e geriledi. Yine aynı dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.