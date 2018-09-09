FİNANS

Otomotiv sektörü ihracata ivme verdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Yurt içinde kan kaybeden otomotiv pazarı bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracata ivme verirken, 21 milyar dolara dayanan dış satım hacmiyle 8 aylık ihracat rekorunu kırdı - Otomotiv endüstrisinin 8 aylık ihracatına en büyük katkı Avrupa ülkelerinden geldi - Satılan her 5 araçtan 4'ü Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, sektörün en büyük pazarı olarak Almanya yine ilk sırada yer aldı - Yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektörünün en fazla kan kaybettiği ülke ise ABD oldu

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ocak-ağustos döneminde ihracatına ivme vererek 21 milyar dolara yakın dış satıma imza atarken, bu rakam sektörün 8 aylık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 21 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 20 milyar 808 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-ağustos döneminde 18 milyar 616 milyon 920 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 11,8 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 21 milyar dolara dayanan 8 aylık dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 8 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 108,7 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.

\

- İhraç edilen her 5 üründen 4'ü Avrupa'ya

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 16 milyar 634 milyon 237 bin dolar düzeyine yükseldi.

Böylece sektörün ilk yarıdaki 20,8 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80'i Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülke grupları, 1 milyar 17 milyon 198 bin dolarla Orta Doğu ve 943 milyon 227 bin dolarla Afrika ülkeleri oldu.

\

- En fazla ihracat kaybı ABD'de

Yılın 8 ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün ocak-ağustos döneminde en büyük pazarı, 3 milyar 147 milyon 384 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 2 milyar 258 milyon 176 bin dolarla İtalya, 2 milyar 212 milyon 924 bin dolarla Fransa, 1 milyar 967 milyon 511 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 210 milyon 131 bin dolarla da İspanya takip etti.

Böylece Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya yılın 8 ayında 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 220 milyon 586 bin dolar azalarak 644 milyon 464 bin dolara geriledi.

ABD'nin ardından İran 100 milyon 842 bin dolar, Danimarka 30 milyon 479 bin dolar, Suriye 21 milyon 750 bin dolar ve İrlanda 14 milyon 990 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek""Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolarFındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ODD otomotiv TİM

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.