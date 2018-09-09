Otomotiv sektörü ihracata ivme verdi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ocak-ağustos döneminde ihracatına ivme vererek 21 milyar dolara yakın dış satıma imza atarken, bu rakam sektörün 8 aylık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 21 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 20 milyar 808 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-ağustos döneminde 18 milyar 616 milyon 920 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 11,8 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 21 milyar dolara dayanan 8 aylık dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 8 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 108,7 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.