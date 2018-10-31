Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminden memnun

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, "Atılan bu adım, otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir." dedi. Bilaloğlu, otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, otomotiv iç pazar satışlarında bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artış, ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte ise yaşanan kur şoku ve faizlerdeki artışla yüzde 51 daralma yaşandığını belirtti. Eylül ayında da otomotiv pazarının daralmasının yüzde 68 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Bilaloğlu, geride bırakılan dönemde kur ve faizlerdeki artışın, tüketiciyi hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırdığını vurguladı. Bilaloğlu, sektörün içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaçları tüm platformlarda dile getirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 31 Aralık 2018'e kadar uygulanmak üzere,1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin yüzde 30'a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV'nin yüzde 35'e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV'nin ise yüzde 1'e indirildiğini öğrendik. Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarını yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli. Bu bakımdan atılan bu adım otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir. Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

\ - "Yıl sonu satış rakamlarında 600-650 bin bandı yakalanabilir" OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da bugün açıklanan 1600 cc altı motorlu binek araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirimini mutlulukla karşıladıklarını belirtti. 2018 yılı otomotiv sektöründe pazarın hiç beklenmedik bir şekilde 10 ayda yüzde 30 civarında daraldığının altını çizen Şahsuvaroğlu, "Oysa yıl başlarken beklentimiz bir önceki yıla yakın rakamlarda 900-950 bin seviyelerinde gerçekleşeceği yönündeydi. Özellikle eylül ayında daralma yüzde 68'i bulmuştu. Ekim ayında ise daralma yüzde 70'in üstüne çıktı." ifadelerini kullandı. Şahsuvaroğlu, ekonominin en büyük sektörlerinden bir tanesi olan otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV indirimini çok olumlu bulduklarını bildirdi. ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarında artan kur baskısının azaltılmasında da etkisi olacağını vurgulayan Şahsuvaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara yaklaşık olarak 10 bin TL'den 21 bin 500 TL'ye kadar indirim yansıyacaktır. Özellikle pazarda satışların yoğunlaştığı kasım-aralık ayında gerçekleşecek bu indirimin son derece olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır. Markalar da şu anda çok iyi kampanyalar düzenlemiş durumdalar. ÖTV indirimi, yıl sonu satış rakamlarında 600-650 bin bandının yakalanmasına vesile olacaktır. Sektörümüzün taleplerini dinleyen ve desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve çok değerli ekibine meslektaşlarımız adına bu değerli destek için çok teşekkür ediyoruz."

\ - "Otomotiv pazarı son iki ay beklentisi yüzde 40-50 artış" Peugeot Otomotiv Pazarlama AŞ Genel Müdürü İbrahim Anaç ise otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan daralmanın etkilerini hafifletebilmek adına ÖTV ve KDV oranlarında yapılan indirimin etkisinin pozitif yönde olacağını belirtti. Daha önce ÖTV matrahlarında yapılan değişikliğin anahtar teslim fiyatlara yüzde 3 ile yüzde 6 arasında bir revizyon ile yansıdığını anımsatan Anaç, "Mevcut durumda ÖTV oranlarında yapılan 15 puanlık indirimin ve KDV oranında yapılan 17 puanlık indirimin etkisi çok daha fazla olacaktır. Bu indirim, hem zamanlama ve hem de içerik açısından, otomotiv sektörü, tüketiciler ve hem de devletin vergi gelirleri açısından çok yerinde bir adım oldu." değerlendirmesini yaptı. Anaç, son dönemde önemli bir daralma yaşanan otomotiv pazarının son iki ay beklentisinin yüzde 40 ile yüzde 50 arasında artış gösterebileceğini ifade etti. Peugeot olarak son dönemde önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Anaç, şunları kaydetti:

"Yeni ÖTV oranları otomobil ve hafif ticari Peugeot modellerinde önemli fırsatlar sunuyor olacak. 100 bin TL matraha sahip bir otomobilin yeni ÖTV oranları ile sağlayacağı avantaj 18 bin 400 TL, 80 bin TL matraha sahip Peugeot Partner tipi hafif ticari aracın yeni ÖTV oranları ile sağlayacağı avantaj 9 bin 440 TL, 70 bin TL matraha sahip Peugeot Partner Panelvan tipi aracın yeni KDV oranları ile sağlayacağı avantaj 12 bin 370 TL olacak. Peugeot olarak ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Hemen hemen tüm modellerimizin fiyatları ağustos ayı seviyelerine gelmiş durumda. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen en önemli unsurlarından birisi de tüketici finansmanı olarak karşımıza çıkıyor. ÖTV indirimine ek olarak mevcut ortamda tüketici finansmanı ile ilgili yaşanabilecek zorlukların önüne geçebilmek ve satın alma sürecini kolaylaştırmak adına tüm Peugeot modellerimizde sıfır faizli kredi seçeneğini de sunuyor olacağız." \ - "Hamle tam zamanında geldi" Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt da motor hacmi 1600 cc altındaki araçlara gelen yüzde 15'lik indirimle birlikte ticari araçlardaki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin satışların artmasına ciddi anlamda destek vereceğini belirtti.

Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almanın hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça mutlu ettiğini aktaran Bozkurt, bunun yanında 1800 cc hibrit araçlara yüzde 15'lik indirim gelmesinin de kendilerini ayrıca memnun ettiğini bildirdi. Bozkurt, sektörün bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizdi. Sektörün kasım ve aralık ayları için olası gelişmelere göre bir önlem almayı düşündüğünü belirten Bozkurt, "Yüzde 70'lere varan daralmanın yaşandığı dönemde bile ümidimizi kaybetmiyorduk. Bu açıdan baktığımızda böyle bir hamle tam da zamanında geldi. Kasım ve aralık ayları otomobil piyasasının hareket beklediği bir dönemdi. Bu dönemde bu indirimlerin çok olumlu katkısı olacaktır. Sektörümüzü rahatlatmasını beklediğimiz bu gelişmeler için Bakanımız Berat Albayrak'a da çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. \ - Tavsiye edilen satış fiyatları Tavsiye edilen ÖTV teşvikli ve kampanyalı Toyota kasım fiyatları şöyle: