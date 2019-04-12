Otomotiv sektöründe hibrit dönüşümü

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, 2019'un ocak-mart dönemindeki hibrit otomobil satışlarının yüzde 68 artmasına karşın, aynı dönemde pazarda dizel araç satışlarında ise yüzde 48 düşüş olduğunu belirterek, "Bu da aslında otomotiv sektöründe dönüşümün başladığının en güzel göstergesi." dedi.

Erdim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe Türkiye'de ve dünya genelinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Dünyada hibrite yönelik teknolojinin yıllar öncesine dayandığını, Avrupa'da ise kullanımın ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Erdim, "Türkiye'deki rakamlara baktığımızda, 2019 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre hibrit satışlarımızda yüzde 68'e yakın artış görülüyor. Aynı dönemde pazarda dizel araç satışında ise yüzde 48 düşüş söz konusu. Bu da aslında otomotiv sektöründe dönüşümün başladığının en güzel göstergesi." diye konuştu.

Özellikle Corolla'nın hibrit modelinin Türkiye'deki yükseliş trendine önemli katkı sağladığına işaret eden Erdim, şöyle devam etti: