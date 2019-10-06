Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolar ihracat

Türkiye otomotiv sektörünün eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Tarihindeki en yüksek ikinci eylül ayı performansına imza atan sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 18,5 pay ile ekonominin lider sektörü olmayı sürdürdü.

Eylülde tedarik endüstrisi ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında artış yaşandı, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise düştü. Otomotivin Avrupa Birliği (AB) ülke grubuna ihracatı yüzde 5 geriledi, Orta Doğu'ya ise yüzde 71 arttı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak 22,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ihracat ortalamasının ise 2,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünyada bazı sorunlar ve daralmalar yaşanan dönemde ihracatı belirli bir seviyenin üstünde tutmayı başardıklarına dikkati çekti. Yıl sonu ihracat hedefini tutturma konusunda umutla çalıştıklarına değinen Çelik, yılın son çeyreğine güzel gelişmelerle girdiklerini belirtti. Çelik, şunları kaydetti: