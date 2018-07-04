İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ilk yarıda ihracatına ivme vererek 16 milyar doların üzerinde dış satıma imza atarken, bu rakama en büyük katkı Avrupa ülkelerinden geldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,92 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 16 milyar 434 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 352 milyon 301 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 14,5 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 16 milyar doların üzerine çıkan ilk yarı dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 80,2 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.