"Otomotiv sektörüne hayati destek"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, "Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz." dedi.

OSD'den yapılan açıklamaya göre döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yıla 1 milyon adet hedefiyle başlayan Türk otomotiv sektörü, yaşanan gelişmeler ışığında hedeflerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı.

İç pazarda yaşanan yavaşlama ile birlikte otomotiv sektörü temsilcilerinin gözü hükümetten gelecek iç pazarda satışı canlandıracak teşviklere çevrildi. Sektörü rahatlatan açıklama ise, başından beri otomotiv sektörünün sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Açıklamada otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, söz konusu düzenlemeyi 2018 yılına damgasını vuracak, sektöre derin bir nefes aldıran çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını belirtti.