Otomotiv sektörünün temmuz ayı ihracatı arttı

Ürün grupları bazında bakıldığında, temmuz ayında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22 artarak 913 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 1 milyar 104 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11,5 yükselerek 487 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 17 artarak 157 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Birleşik Krallık'a yapılan ihracat yüzde 30, Fransa'ya yüzde 36 oranında artarken, ABD'ye olan ihracatta ise yüzde 31'lik bir düşüş yaşandı.

Ocak-temmuz döneminde binek otomobiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 7 milyar 662 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15, otobüs minibüs midibüs ihracatı da yüzde 6 artış gösterdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ayı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde sektörün ihracatı yüzde 14,4 artarak, 19 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 2 milyar 765 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yönelik ihracat yüzde 9 artarken önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 18, Fransa'ya yüzde 48, Romanya'ya yüzde 20, ABD'ye yüzde 45, Rusya'ya yüzde 42 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan iki ülke olan Birleşik Krallık ve Fransa’ya yüzde 39, diğer önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 26, İsveç'e yüzde 25 artış, İtalya'ya yüzde 19, Polonya'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 32, ABD'ye yüzde 82'lik düşüş gösterdi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 16 arttı. Yine önemli pazarlardan Belçika'ya yüzde 16, Slovenya'ya yüzde 58, Fransa'ya yüzde 27, ABD'ye yüzde 51 artış kaydedilirken, İtalya'ya yüzde 12, İspanya’ya yüzde 61, Hollanda'ya yüzde 16 düşüş yaşandı.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 42 artış, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 6 ihracat düşüşü görülürken, İtalya'ya yüzde 75, Birleşik Krallık'a yüzde 102, İspanya'ya yüzde 77 artış oldu.