Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de yüzde 3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü.

Toplam pazar ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 daralarak 23 bin 933 oldu. Bu dönemde yüzde 67 daralan otomobil pazarı da 17 bin 595 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28, otomobil üretimi de yüzde 8 düşerek 769 bin 464 düzeyinde gerçekleşti.

Traktör üretimi ile toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet oldu.

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- Otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük kamyonda yüzde 45, midibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 2, minibüste yüzde 2 artarken, küçük kamyonda yüzde 10 ve otobüste yüzde 4 azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 16 azalarak 32 bin 676'ya geriledi.