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Otomotiv üretimi ilk beş ayda yüzde 2 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet oldu - Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 471 bin 634 adet olarak gerçekleşti - Bu yılın ocak-mayıs döneminde otomotiv ihracatı, adet bazında yüzde 3 azalırken, otomobil ihracatında ise yüzde 8 daralma oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 4 ayında geçen yıla benzer bir performans sergileyen otomotiv sanayisi, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazarda ertelenen satınalma kararları çerçevesinde yaşanan durağanlaşma etkisiyle yılın ilk yarısı kapanırken daralma yaşadı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 471 bin 634 adet oldu. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 734 bin 610 adet oldu.

2018 yılı başından bu yana üretimde önemli bir artış gösteren ticari araç grubu ise, bu yılın ilk 5 aylık döneminde yükselişine devam etti. Ticari araç grubundaki üretim bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 7, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 oranında üretim arttı.

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- İhracat

Bu yılın ocak-mayıs döneminde otomotiv ihracatı, adet bazında yüzde 3 azalırken, otomobil ihracatında ise yüzde 8 daralma gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 577 bin 820 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracatı 392 bin 522 adet düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 18 artarken, avro bazında ise yüzde 4 yükseldi.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 4,6 milyar avro oldu.

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- Pazar

Bu yılın ilk 5 ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daralarak 311 bin 566 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 2 daraldı ve 234 bin 645 adet olarak gerçekleşti. Aylık olarak iç pazar sonuçlarına bakıldığında ise nisan ayında yüzde 5 seviyesinde başlayan otomobil pazarındaki daralma, mayıs ayında şiddetini arttırarak, yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılının ilk 5 ayında geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre, ticari araç pazarı yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13 oranında gerilerken ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 20 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2 ve ithal otomobil satışları yüzde 6 azalırken, yerli otomobil satışları ise yüzde 6 arttı.

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