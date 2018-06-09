Otomotiv üretimi ilk beş ayda yüzde 2 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 4 ayında geçen yıla benzer bir performans sergileyen otomotiv sanayisi, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazarda ertelenen satınalma kararları çerçevesinde yaşanan durağanlaşma etkisiyle yılın ilk yarısı kapanırken daralma yaşadı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 471 bin 634 adet oldu. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 734 bin 610 adet oldu.

2018 yılı başından bu yana üretimde önemli bir artış gösteren ticari araç grubu ise, bu yılın ilk 5 aylık döneminde yükselişine devam etti. Ticari araç grubundaki üretim bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 7, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 oranında üretim arttı.