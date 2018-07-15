FİNANS

Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 3 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet oldu - Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 557 bin 269 adet olarak gerçekleşti - Ticari araç ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 8 artarak, iç pazardan kaynaklanan üretim kaybını bir miktar dengeledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-haziran dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazardaki daralma sonucunda haziran ayı gerilemenin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri oldu.

Toplam üretim haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 131 bin 194 adet olarak gerçekleşti. Haziranda toplam ihracat yüzde 5 gerileyerek 109 bin 695 adede düşerken, iç pazardaki daralma yüzde 39'a ulaştı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 gerileyerek 557 bin 269 adet oldu. Toplam pazar ise ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin 487 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 10 daraldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisi ilk yarıda yaşanan keskin düşüşü ticari araç ihracatıyla bir miktar gidermiş oldu. Ticari araç ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 8 artarak, iç pazardan kaynaklanan üretim kaybını bir miktar dengeledi.

\

- Hafif ticari araç pazarı yüzde 19 azaldı

Yıla iyi bir üretim performansıyla başlayan ticari araç grubu ise yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre toplam üretimini yüzde 7 artırdı. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 5, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 31 yükseldi.

Ancak ticari araç pazarında daralma 2017 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 16'ya ulaştı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 19 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

\

- Toplam ihracat 688 bin 81 adet oldu

Yılın ilk yarısında ihracat adet bazında yüzde 4 azalırken, otomobil ihracatında yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 688 bin 81 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracatı 460 bin 552 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 15 artarken, avro bazında ise yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 5,4 milyara geriledi.

Verileri değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda başlayan yavaşlama haziranda farklı bir boyuta ulaştı. Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir dizi önlemler alınmalı. Devlet vergi toplarken, 'birim araç başına' değil 'büyüyen piyasadan toplanacak vergi' olarak düşünmelidir. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önündeki engeller hızla kaldırılmalı ve devlet ihalelerinde öncelik Türkiye'de üretilen yerli araçlar ekseninde olmalıdır. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de mutlaka uygulanmalıdır."

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildiSani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OSD

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.