Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 3 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-haziran dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazardaki daralma sonucunda haziran ayı gerilemenin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri oldu.

Toplam üretim haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 131 bin 194 adet olarak gerçekleşti. Haziranda toplam ihracat yüzde 5 gerileyerek 109 bin 695 adede düşerken, iç pazardaki daralma yüzde 39'a ulaştı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 gerileyerek 557 bin 269 adet oldu. Toplam pazar ise ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin 487 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 10 daraldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.