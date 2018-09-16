Otomotiv yan sanayi firmaları ürünlerini Automechanika'da sergiledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, fuarın Türk otomotiv sektörünün Almanya'ya olduğu kadar Avrupa Birliği ve diğer ülkelere olan ihracatına ivme katacağına inandığını belirtti.

Toplam 76 ülkeden 4 bin 843 firmanın katıldığı fuarda Türk firmalarına ilgi yoğun oldu. Türk firmaları, Automechanika'da motor parçalarından elektrik aksamlara, yedek parçalardan atölye ekipmanlarına kadar çok sayıda yeni ürün grubunu sergiledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika'ya milli katılım düzenledi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 11-15 Eylül'de gerçekleştirilen fuarda, OİB liderliğinde 21 Türk firması yer aldı.

- "Yan sanayide de güvenilir partneriz"

Geçen yıl 28,5 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörün bu yıl 31 milyar dolar ihracat hedeflediğini vurgulayan Çelik, "Fuarın, kısa ve orta vadede ihracat hedeflerine ulaşmamıza destek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca fuar ziyaretçisi firmalarla iş birliğinin genişletilmesi, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, otomotiv yan sanayi alanında oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Çelik, "Otomotiv yan sanayimiz, Türk otomotiv endüstrisinin büyümesi ve modernizasyonundan olumlu yönde etkilendi ve çok hızlı büyüdü. Bu sanayideki şirketlerin çoğu modern ekipmanlara, yeni teknolojilere, kalifiye iş gücüne, yoğun üretime ve satış sonrası servis imkanına sahip. Bu anlamda yan sanayide de gerek Almanya gerekse diğer ülkeler için en güvenilir partnerlerden biriyiz." açıklamasında bulundu.

- "Türkiye otomotivde küresel bir güç"

Çelik, Türkiye'nin otomotivde küresel bir güç olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: