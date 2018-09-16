Otomotiv yan sanayi firmaları ürünlerini Automechanika'da sergiledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı'na (Automechanika) 21 firmayla katılım gerçekleştirdi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika'ya milli katılım düzenledi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 11-15 Eylül'de gerçekleştirilen fuarda, OİB liderliğinde 21 Türk firması yer aldı.
Toplam 76 ülkeden 4 bin 843 firmanın katıldığı fuarda Türk firmalarına ilgi yoğun oldu. Türk firmaları, Automechanika'da motor parçalarından elektrik aksamlara, yedek parçalardan atölye ekipmanlarına kadar çok sayıda yeni ürün grubunu sergiledi.
Türkiye'de otomotiv endüstrisinin ülkedeki ilk ve tek koordinatör birliği OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akdere ve Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, fuarın Türk otomotiv sektörünün Almanya'ya olduğu kadar Avrupa Birliği ve diğer ülkelere olan ihracatına ivme katacağına inandığını belirtti.
- "Yan sanayide de güvenilir partneriz"
Geçen yıl 28,5 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörün bu yıl 31 milyar dolar ihracat hedeflediğini vurgulayan Çelik, "Fuarın, kısa ve orta vadede ihracat hedeflerine ulaşmamıza destek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca fuar ziyaretçisi firmalarla iş birliğinin genişletilmesi, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, otomotiv yan sanayi alanında oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Çelik, "Otomotiv yan sanayimiz, Türk otomotiv endüstrisinin büyümesi ve modernizasyonundan olumlu yönde etkilendi ve çok hızlı büyüdü. Bu sanayideki şirketlerin çoğu modern ekipmanlara, yeni teknolojilere, kalifiye iş gücüne, yoğun üretime ve satış sonrası servis imkanına sahip. Bu anlamda yan sanayide de gerek Almanya gerekse diğer ülkeler için en güvenilir partnerlerden biriyiz." açıklamasında bulundu.
- "Türkiye otomotivde küresel bir güç"
Çelik, Türkiye'nin otomotivde küresel bir güç olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Türkiye, 1,7 milyon adetlik üretimiyle dünyada 14'üncü, Avrupa'da 5'inci büyük üretici durumunda. AB-28 ülkeleri arasında ise Türkiye ticari araç üretiminde ikinci sırada. Ağırlıklı olarak AB ülkeleri olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz motorlu araçların yüzde 80'i ihraç ediliyor. AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payı da yüzde 77. Rakamlardan da görüleceği üzere Türk otomotiv endüstrisi, ana ve yan sanayisiyle yüksek seviyede deneyime sahip küresel bir güç. Almanya ise Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı durumunda. Ülkemizin Almanya'ya yönelik ihracatı 15 milyar doların üzerinde. Almanya'ya olan otomotiv ihracatımız ise geçen yıl 4 milyar doları aştı. Bu yıl sonunda bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."
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