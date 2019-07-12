FİNANS

"Otomotivde canlanma için yeni destekler gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: - "Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz" - "ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldık"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yenigün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Kasım'dan beri uygulamada bulunan otomotiv sektörüne yönelik KDV ve ÖTV indirimi destek paketinin 30 Haziran itibarıyla sona erdiğini kaydederek, sektörün, indirimlerin devamından veya kademeli olarak düşürülmesinden yana olduğunu hatırlattı.

ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduklarını aktaran Yenigün, ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Yenigün, "Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin otomotiv sektörüne bugüne kadar çok önemli destekler sağladığını ve sektörün bu destekleri memnuniyetle karşıladığını belirten Yenigün, şu ifadeleri kullandı:

"32 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye'ye en büyük katma değeri sağlayan sanayi kolu konumundaki otomotivin kamu idaremizin kapsamlı ve pozitif ayrımcılık yapacak şekilde desteklenmeye devam etmesi bizler için kritik öneme sahip. Bu desteğin adı da son dönemde ÖTV ve KDV idi. İçinden geçmekte olduğumuz ekonomik hareketlilik sürecinde hükümetimiz ve bakanlarımız bizlerle yakın temas içinde çok önemli desteklerde bulundu. 2018 Kasım'dan beri pazardaki ciddi daralmayı yavaşlatıcı etki yaratan vergi paketinin ticari faaliyetlerin sürdürülmesi adına önemli derecede faydası oldu."

- "Sektör araç satamıyor, yeni formüller şart"

Yenigün, söz konusu destek paketine rağmen yılın ilk yarısında pazarın yüzde 45 daraldığına dikkati çekerek, vergi indiriminin başta sanayiciler, distribütörler ve bayiler olmak üzere otomotiv değer zincirinin tamamı için çok ciddi katkısı olduğunu anlattı.

Uygulamanın sonlanmasıyla sektörde araç satışının durma noktasına geldiğinin altını çizen Yenigün, şu açıklamalarda bulundu:

"Otomotiv çok hassas bir sektördür, sistemin tökezlememesi için yavaş bir geçiş olması çok daha sağlıklı olurdu. Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarı canlandırmaya yönelik tekrar vergi indirimi uygulanması veya finansmana erişim kolaylığı sağlayacak uygulamalar gibi başka formüllerin, kısa ve uzun vadede kurgulanması gerektiğine vurgu yapacağız. Türkiye'nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son derece hayati olan bu destekler gerek sektörümüz gerek ülkemiz için kritik önem taşımaktadır."

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladıBitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı
Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldıToplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OSD

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bir ile daha 'halk ekmek' kuruluyor

Bir ile daha 'halk ekmek' kuruluyor

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

IHGYO'da yapay fiyat

IHGYO'da yapay fiyat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.