Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı. 406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. Pazardaki daralma Renault'un satışlarına da yansıdı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Reanult'un satışları yüzde 11,1 azalarak 59 bin 229'a gerilese de pazar payını yüzde 14,6'ya çıkardı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sıralamada ikinci olan Fiat, 45 bin 61 adetlik satışla bu yıl yerini korudu. 44 bin 611 satış yapan Volkswagen de üçüncü sırada yerini aldı.