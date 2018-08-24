FİNANS

Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yoğun rekabetin yaşandığı otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti - Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault, 59 bin 229 adetle yine en çok satılan marka oldu - Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sekizinci olan Toyota, 2018'in aynı döneminde altıncılığa yükselirken, Dacia altıncılıktan sekizinciliğe geriledi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı. 406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. Pazardaki daralma Renault'un satışlarına da yansıdı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Reanult'un satışları yüzde 11,1 azalarak 59 bin 229'a gerilese de pazar payını yüzde 14,6'ya çıkardı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sıralamada ikinci olan Fiat, 45 bin 61 adetlik satışla bu yıl yerini korudu. 44 bin 611 satış yapan Volkswagen de üçüncü sırada yerini aldı.

En çok satış yapan marka sıralamasında Ford ve Hyundai 44 bin 424 ve 24 bin 803 adetlik satışla sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu.

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- Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 20 bin 8 adetlik satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 19 bin 645 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.

Dacia 18 bin 932 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde onikinci sırada yer alan Honda, bu yıl 16 bin 502 satışla dokuzunculuğa ulaştı.

Listede 2017'nin ocak-temmuz döneminde onuncu sırada bulunan Mercedes-Benz 15 bin 987 satışla yerini korudu.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ocak-temmuz döneminde satış adetleri şöyle:

MARKA 2017 Ocak-Temmuz 2018 Ocak-Temmuz Yüzde Değişim Fark (Adet) RENAULT 66.587 59.229 -11,1 -7.358 FIAT 59.465 45.061 -24,2 -14.404 VOLKSWAGEN 58.168 44.611 -23,3 -13.557 FORD 56.805 44.424 -21,8 -12.381 HYUNDAI 27.594 24.803 -10,1 -2.791 TOYOTA 22.496 20.008 -11,1 -2.488 PEUGEOT 19.600 19.645 0,2 45 DACIA 24.758 18.932 -23,5 -5.826 HONDA 14.550 16.502 13,4 1.952 MERCEDES-BENZ 17.447 15.987 -8,4 -1.460 OPEL 23.155 14.399 -37,8 -8.756 SKODA 11.348 14.057 23,9 2.709 NISSAN 16.279 13.283 -18,4 -2.996 CITROEN 14.176 8.758 -38,2 -5.418 BMW 8.820 8.541 -3,2 -279 AUDI 9.943 8.361 -15,9 -1.582 SEAT 9.721 7.393 -23,9 -2.328 KIA 7.829 6.388 -18,4 -1.441 VOLVO 1.989 3.373 69,6 1.384 MITSUBISHI 2.014 2.519 25,1 505 SUZUKI 1.754 1.542 -12,1 -212 ISUZU 1.201 1.408 17,2 207 JEEP 1.126 1.310 16,3 184 IVECO 1.267 954 -24,7 -313 SUBARU 780 876 12,3 96 LAND ROVER 898 792 -11,8 -106 MINI 617 689 11,7 72 MAZDA 756 649 -14,2 -107 KARSAN 797 513 -35,6 -284 PORSCHE 398 363 -8,8 -35 SSANGYONG 387 241 -37,7 -146 DS 67 129 92,5 62 ALFA ROMEO 212 113 -46,7 -99 JAGUAR 186 100 -46,2 -86 LEXUS 50 36 -28,0 -14 MASERATI 32 30 -6,3 -2 SMART 94 22 -76,6 -72 INFINITI 59 16 -72,9 -43 FERRARI 6 11 83,3 5 ASTON MARTIN 14 7 -50,0 -7 BENTLEY 6 5 -16,7 -1 LAMBORGHINI 4 2 -50,0 -2 PAZAR TOPLAMI 483.455 406.082 -16,0 -77.373

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç ODD otomobil otomotiv

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