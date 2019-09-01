Otomotivde Rusya'ya 500 milyon dolar ihracat hedefi

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Rusya'da gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na 52 Türk firmasıyla katıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak için 26-29 Ağustos'ta gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na katıldı.

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan OİB tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonuyla otomotiv sektörünün önde gelen 52 Türk firması fuarda yer aldı.

Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na katılan Türk firmaları, otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar birçok ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.