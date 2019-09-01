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Otomotivde Rusya'ya 500 milyon dolar ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 17:44 | Son Güncelleme

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'da gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na 52 Türk firmasıyla katıldı - OİB Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu: - "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019 yılında Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz"

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Rusya'da gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na 52 Türk firmasıyla katıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak için 26-29 Ağustos'ta gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na katıldı.

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan OİB tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonuyla otomotiv sektörünün önde gelen 52 Türk firması fuarda yer aldı.

Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na katılan Türk firmaları, otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar birçok ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Ayrıca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Uluslararası Moskova Otomotiv Forumu etkinlikleri (IMAF) kapsamında OİB milli katılımla fuarda yer alan otomotiv firmaları, ikili iş görüşmeleri yaptı. Katılımcı Türk firmaları hem Rus alıcılarla hem de dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni ticari bağlantıların oluşmasına imkan buldu.

- Ticarette 100 milyar dolar hedefi

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, IMAF etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Rus Otomotiv Endüstrisinin Geleceği" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Sabuncu, fuara bu yıl 52 Türk firmasıyla katıldıklarını ancak gelecek yıl rekor bir katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi neticesinde iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette de artış yaşandığını belirten Sabuncu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında ticaret hacmi bugün 26 milyar dolarken bu rakamın 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bildiğiniz gibi bu durum en son yapılan Liderler Zirvesi'nde de iki ülke lideri tarafından dile getirildi. Otomotiv endüstrisi hem Rusya hem de Türkiye için kritik sektörlerin başında yer alıyor. Bu sebeple de Rusya ile karşılıklı birçok potansiyel iş birliği alanları var. Biz, bu iş birliklerini oluşturmak ve geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019 yılında Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz."

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bursa ÖİB otomotiv rusya tanıtım Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği yenilik

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