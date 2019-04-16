Otomotivde satış sonrası hedef 5 milyar dolar

CEM ŞAN - Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin, otomotiv sanayisinin gelişimine ciddi katkı sağlayan satış sonrası sektörünün pazar büyüklüğünün bu yıl 5 milyar dolar seviyesini aşmasını, 2020 yılında da 6,5 milyar dolar seviyesine gelmesini beklediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 159 üyesinin bulunduğunu, 90'ının otomotiv yedek parça dağıtıcısı ve 69'unun da üretici olduğunu ifade etti.

Dernek olarak Türkiye'deki 4,5 milyar dolarlık otomotiv satış sonrası pazarında 1,5 milyar doları temsil edip 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Şahin, yan sanayi sektöründe yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını anlattı.

Şahin, zor dönemin geçildiğini, piyasalarda olumlu havanın da sezildiğini vurgulayarak, "Geleceğe olumlu bakmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Birlik ve beraberlik içinde hep beraber çıkacağız. Güzel, aydınlık günlere doğru hep beraber koşacağız." dedi.

- "İhracata yönelik aktivitelerde artış söz konusu"