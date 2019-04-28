Otomotivde yılın yenilikçi tasarımları ödüllendirilecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla "Otomotivde Dijital Dönüşüm" temasıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv endüstrisinin tek koordinatör birliği olan OİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, sektörün geleceğine ışık tutacak.

Sabancı Üniversitesi'nde 9-10 Mayıs'ta gerçekleşecek programın ilk gününde yarışmaya en çok proje gönderen üniversite ve Ar-Ge merkezi ödülleri ile İNOVALİG ödülleri dağıtılacak.

Bosch-Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Steven Young "Otonom Araçlara Giden Yol ve Dijitalleşme" ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da "Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Blockchain" konulu sunum yapacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni anlatacak.