"Otomotivdeki düzenleme pazarı canlandıracak"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin olarak, "Bu düzenlemenin devam ettirilmesi, ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilitenin otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşmaktan uzaklaştırdığını belirtti.

Sektörün içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaçların ODD tarafından tüm platformlarda dile getirildiğini anımsatan Bilaloğlu, söz konusu süreç içerisinde sektör temsilcilerinin, ekonomiye ve beraberinde sektöre fayda sağlayacak düzenlemeleri dile getirmesi ve ihtiyaçları aktarmasına imkanı tanındığını kaydetti.

Bilaloğlu, ihtiyaçlara cevap veren düzenlemelerin, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildiğini belirterek, hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektöre uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının da güncellenerek, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına ilave süre tanındığını hatırlattı.