FİNANS

Otomotivden "ilk yarı"da ihracat rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sektör, yılın ilk yarısında yüzde 14,5'lik artış ve 16 milyar 434 milyon dolar ile yeni bir ihracat rekoruna imza attı - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "16,4 milyar dolarlık ihracat rakamı tüm zamanların ilk yarı rekorudur" - "2018 yılı için 29 milyar dolar gibi bir hedef koymuştuk kendimize. İlk 6 aydaki verilere bakarsak, 16,4 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık ki bu bize şunu gösteriyor; biz koyduğumuz hedefin çok daha üzerine çıkacağız, 30 milyar dolar değerini aşacağız"

HALUK YÜKSEL - Türk otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 14,5'lik artış ve 16 milyar 434 milyon 421 bin dolar ile ihracat rekoruna imza attı.

Türkiye'de 12 yıl üst üste sektörel ihracat şampiyonu olan ve geçen seneyi yıllık bazda 28,5 milyar dolarlık rekorla kapatan otomotiv endüstrisi, 2018'de hedef olarak koyduğu 29 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı amaçlıyor.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, binek otomobil ihracatını yüzde 7,5 artışla 6 milyar 558 milyon dolara çıkaran sektör, otomotiv yan sanayinde yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 15 ve otobüs-minibüs-midibüste dış satımını yüzde 4 artırdı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2017 yılında 28,5 milyar dolarlık rekor ihracat değerine ulaştığını hatırlattı.

Çelik, birlik olarak 2018 yılı için koydukları hedefe işaret ederek, "2018 yılı için 29 milyar dolar gibi bir hedef koymuştuk kendimize. İlk 6 aydaki verilere bakarsak, 16,4 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık ki bu bize şunu gösteriyor; biz koyduğumuz hedefin çok daha üzerine çıkacağız, 30 milyar dolar değerini aşacağız." ifadelerini kullandı.

- "2017'deki rekoru yeni bir rekorla taçlandıracağının göstergesi"

Yılın ilk yarısında aylık bazda da sevindirici rakamlara imza atıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Mart ayında, tüm zamanların en büyük ihracat rakamına ulaştık. Martta, aylık bazda 3 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıktık. İlk 6 ayın toplamdaki ihracat artışı yüzde 14,5 artışla 16,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Geriye dönük 12 aya baktığımızda ise 30,6 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık. Bu da bize gösteriyor ki 2018 yılında tüm zamanların rekorunu kıran 2017 yılının üzerine çıkacağız ve 30 milyar doları 1 veya 2 milyar dolar seviyesinde aşma noktasında bir rakama ulaşılacak. Bu da otomotiv endüstrisinin 2017 yılında elde etmiş olduğu rekoru 2018 yılında tekrar bir rekorla taçlandıracağının bir göstergesi."

- İhracata parite desteği

"16,4 milyar dolarlık ihracat rakamı tüm zamanların ilk yarı rekorudur." diyen Çelik, çift haneli ihracat artışına yardımcı olan unsurun ise parite olduğuna dikkati çekti.

Çelik, otomotiv ihracatının avro bazlı ihracata odaklı bir endüstri olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede baktığınızda avro dolar paritesinin de bizim avantajımıza ilerlemesi yani avronun daha kuvvetli olması bizim ihracat rakamımızın daha da yüksek değerlere çıkmasına yardımcı oldu. Bu büyümenin bir kısmı, avro dolar paritesindeki avro lehine olan artıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 1,08 olan avro/dolar paritesinin, 2018 ocak-haziran döneminde 1,21 olarak gerçekleştiğini belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

"Bunun otomotiv ihracatımıza yaklaşık 1,7 milyar dolarlık artısı olmuştur. Otomotiv ihracatımızın ortalama olarak yüzde 85'i avro cinsinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle avronun dolar karşısında değer kazanması dolar cinsinden ihracatımıza olumlu yansımaktadır. Biz yıla başlarken parite etkisinin daha sınırlı olacağını öngörmüştük. Ancak avro/dolar paritesi yılın ilk yarısında ihracatçılarımız lehine seyretti. Yılın ikinci yarısı için parite açısından aynı şeyleri söyleyemiyoruz. 2017 yılı ikinci yarısındaki avro/dolar paritesi 1,18'dir. Yani parite giderek 2018 yılı ortalamasına yaklaşacak bu da parite kaynaklı ihracat artışını giderek sınırlandıracaktır. Yine de yıl sonuna gelindiğinde 30 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağımızı düşünüyoruz."

- "Rekabetçi, istikrarlı, öngörülebilir kur politikası talep ediyoruz"

Çelik, yılın ikinci yarısında ise paritenin olumlu etkisinin azalmasını ve otomotiv ihracatındaki artış hızının biraz düşmesini beklediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki makul oranlı artışların ihracatımıza olumlu yansıdığını, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini artırdığını söyleyebiliyoruz. Ancak aşırı yüksek döviz kurları da zamanla ihracat yapan firmalarımızın girdi maliyetlerini artırmakta, bu da ihracatçılarımıza yük olarak yansımaktadır. Diğer taraftan yüksek döviz kurunun araç fiyatlarını yükselttiğini, bunun da iç pazara olumsuz yansıdığını da söyleyebiliyoruz. Bizim açımızdan kurlarla ilgili en önemli unsur öngörülebilirliktir. Döviz kurlarında yaşanan yüksek oranlı dalgalanmalar ihracatçılarımızı zor durumda bırakan unsurlardan birisidir. Bu nedenle rekabetçi, istikrarlı ve mümkün olduğunca öngörülebilir bir kur politikası talep ediyoruz."

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da
BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitapBKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ÖİB otomotiv ihracatı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Otel odasına tapu dönemi

Otel odasına tapu dönemi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

İzmir'de ekmeğe zam yok

İzmir'de ekmeğe zam yok

Halde fiyatlar düşmeye başladı

Halde fiyatlar düşmeye başladı

'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da

'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da

BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.