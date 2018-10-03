Otomotivi iç talep frenledi ihracat gazladı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde ihracatına ivme vererek 23 milyar doların üzerinde dış satıma imza atarken, bu rakam sektörün 9 aylık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 26 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 23 milyar 414 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-eylül döneminde 20 milyar 766 milyon 754 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 12,8 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 23 milyar doların üzerindeki ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 123,1 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.