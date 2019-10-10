FİNANS

Otomotivin devleri Bursa'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde 12-14 Kasım'da Bursa'da düzenlenecek "Dünya Otomotiv Buluşmaları" etkinliğine 28 ülkeden 120, Türkiye'den de 100 civarında firmanın temsilcilerinin katılması bekleniyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde, 12-14 Kasım'da dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının da katılımıyla düzenlenecek "Dünya Otomotiv Buluşmaları"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İlk kez 2 yıl önce düzenlenen ve bu sene 28 ülkeden 120 firmanın katılması beklenen etkinlikte otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Başkanı Hüseyin Durmaz, bölgedeki bir restoranda yapılan toplantıda, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-14 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte 5 bine yakın iş görüşmesinin yapılacağını söyledi.

Etkinlikte yeni model ve siparişler, trendler ve sektörün durumunun ele alınacağını dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Daha önce Meksika, Kolombiya ve ABD'de düzenlenen bu etkinliğin aynı zamanda Avrupa ayağını ülkemizde ve Bursa'mızda ikinci defa gerçekleştireceğiz. 28 ülkeden 120 yabancı firma onay verdi. Türkiye'den de 100 civarında üretici firmamızın katılımı olacak. Yabancı ağırlığı daha fazla. Bu da ülkemiz ekonomisine olan güvenin bir göstergesi. Almanya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Güney Kore, Meksika, Rusya, İspanya, Romanya, İngiltere, Polonya, Mısır, Hindistan, İran, Macaristan gibi ülkelerden tanınmış OEM ile Tier-1 ve ağır vasıta araç üreticileri gelecek. Bunlar arasında Jaguar, Land Rover, BMW, Daimler, Hyundai, Peugeot, General Motors, Mc Laren, Cherry, MAZ-MAN, İrizar gibi dünyanın çok önemli üreticileri de bulunuyor."

Durmaz, Türkiye'den de Oyak Renault, TOFAŞ, Karsan, Otokar gibi firmaların temsilcilerinin etkinliğe katılacağını, ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ yetkililerinin de 12-14 Kasım'da Bursa'da olacağını bildirdi.

- Otomotiv endüstrisinin 2019 ihracat hedefi 30 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de otomotiv endüstrisinin bu yıl 30 milyar doların üzerinde ihracat yapacağına inandığını ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin, ülke ihracatının 5'te birini tek başına gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Otomotiv endüstrimizin ihracat rakamı tek başına komşumuz Bulgaristan'ın toplam ihracatı kadardır. Endüstrinin üretim kapasitesi 2 milyon adede ulaşmış, üretimi 1,5 milyon adede, adet bazında ihracatı 1,3 milyon adede çıkmıştır. Tedarik endüstrisi ihracatımız tek başına 11 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemiz Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın 15'inci, Avrupa'nın ise 5'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır." dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim de bölge illerinin potansiyellerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ve otomotiv sektörüyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Gerim, mesleki eğitimin geliştirilmesi için çabaladıklarını ve girişimciliğin güçlendirilmesi için destek sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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