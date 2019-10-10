Otomotivin devleri Bursa'da buluşacak

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde, 12-14 Kasım'da dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının da katılımıyla düzenlenecek "Dünya Otomotiv Buluşmaları"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İlk kez 2 yıl önce düzenlenen ve bu sene 28 ülkeden 120 firmanın katılması beklenen etkinlikte otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Başkanı Hüseyin Durmaz, bölgedeki bir restoranda yapılan toplantıda, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-14 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte 5 bine yakın iş görüşmesinin yapılacağını söyledi.

Etkinlikte yeni model ve siparişler, trendler ve sektörün durumunun ele alınacağını dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Daha önce Meksika, Kolombiya ve ABD'de düzenlenen bu etkinliğin aynı zamanda Avrupa ayağını ülkemizde ve Bursa'mızda ikinci defa gerçekleştireceğiz. 28 ülkeden 120 yabancı firma onay verdi. Türkiye'den de 100 civarında üretici firmamızın katılımı olacak. Yabancı ağırlığı daha fazla. Bu da ülkemiz ekonomisine olan güvenin bir göstergesi. Almanya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Güney Kore, Meksika, Rusya, İspanya, Romanya, İngiltere, Polonya, Mısır, Hindistan, İran, Macaristan gibi ülkelerden tanınmış OEM ile Tier-1 ve ağır vasıta araç üreticileri gelecek. Bunlar arasında Jaguar, Land Rover, BMW, Daimler, Hyundai, Peugeot, General Motors, Mc Laren, Cherry, MAZ-MAN, İrizar gibi dünyanın çok önemli üreticileri de bulunuyor."