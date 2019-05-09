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Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

 SABANCI Üniversitesi’nde başlayan 8.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Semih ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA)- SABANCI Üniversitesi’nde başlayan 8. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda 10 finalist proje, birincilik için yarışıyor. Yarışmayı 2012 yılından bu yana düzenleyen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Dünyanın 15'inci Avrupa’nın ise 5'inci büyük motorlu araç üreticisi olan Türkiye, kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak mükemmel bir noktada. Git gide geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Tedarikçi firmalar ayakta kalmak için kaliteli, ucuz, hafif, sürdürülebilir çevreci ürünler üretmeli” dedi.
Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan OİB tarafından 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödül, yurtdışında eğitim hakkı ve İTÜ ARI Teknokent işbirliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı tanınacak. 'Otomotivde Dijital Dönüşüm' temasıyla sektörün geleceğine ışık tutması beklenen yarışma, OİB Yönetim Kurulu ev sahipliğinde girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiriyor.
TÜRKİYE OTOMOTİV İHRACATINDA DÜNYA ŞAMPİYONU
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, son 13 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak mükemmel bir noktada ve aranan bir üretim merkezi konumunda olduğuna dikkat çekti. Çelik, yarışma ile hedeflerinin üretim merkezi konumuna, tasarım ve geliştirme yeteneklerini de eklemek olduğunu söyledi. Otomotiv endüstrisinde 100 yılda yaşanan gelişim ve değişimin, bugün 10-15 yılda yaşandığını vurgulayan Çelik “Türkiye’nin, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan bu değişimin bir parçası olması için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Etkinliğimiz ile yeni nesle, yeni girişimcilere liderlik ediyor, yeni düşüncelerin hayata geçmesi, ihracata ve ülke ekonomisine kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Yeni girişimcileri otomotiv dünyası ile tanıştırıp, onları otomotiv dünyasına dahil etme ve onları gelecek için yönlendirme fırsatına da ulaşıyoruz” dedi.
YAPAY ZEKAYA SAHİP OTONOM ARAÇLAR
Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri de paylaşan Baran Çelik şöyle dedi:
“Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. OEM’lerin, endüstri içerisindeki bu dönüşümün itici gücü olacağı açık. Tedarikçi firmalar açısından ise gelecekte ayakta kalabilmek için kaliteli, ucuz, hafif, sürdürülebilir-çevreci ürünler üretmek büyük önem taşıyor. Ortadoğu, Rusya, Latin Amerika, Kuzey Afrika gibi bizim için önemli pazarlarda bir süre daha geleneksel araçların gücü devam edecek. Ancak geleneksel üretimde bile hafifleştirme, yakıt optimizasyonu, enerji verimliliği, yenilikçi malzemeler öne çıkacak.”
GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN DEĞERLEMESİ 106 MİLYON TL’YE ULAŞTI
OİB Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da, bu yıl sekizincisini düzenledikleri yarışmada destekleri artırarak ödülleri iki katına çıkardıklarını söyledi. Şimdiye dek kazanan girişim projelerinin geldiği nokta hakkında da bilgi veren Burhanoğlu, “OİB olarak destek verdiğimiz projeler bugüne dek 15 milyon TL yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi 106 milyon TL’ye ve ciroları 20 milyon TL’ye ulaştı, 200 kişiye de yeni istihdam sağladı” dedi.
Günümüzde artık herkesin her türlü bilgiye çok çabuk ulaştığını kaydeden Burhanoğlu, böyle bir ortamda farklılaşmak için gençlerin yenilikçi projelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “2030’da elde edilecek gelirlerin yüzde 50’si bağlantılı iş modellerinden oluşacak. Bu geleceği, gençlerle yakalıyor olmamız lazım. Başarı hikayelerine sahip olacağımıza inancımız tam” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de, “Eğitim sisteminde inovasyona yönelik alışılmış alanlar dışına çıkılacak şekilde öğrenciler eğitilmeli. Otomotiv, teknoloji geliştirme ve ihracat konusunda göğsümüzü kabartan bir sektör. Yeni nesil bu konumu daha da ileri taşıyacak” diye konuştu.
YARIŞMADA 10 YENİLİKÇİ PROJE BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAK
Yapılan çok sayıda başvuru arasında 38 projenin jürinin değerlendirmesine alındığı yarışmada, finale kalan 10 yenilikçi çalışma arasında tır dorsesi kazalarında araç sıkışmasını önleyecek enerji sönümleyici dorse tamponundan elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile geliştirilen şarj enerji paylaşım ağına, araç içi birçok parçanın üretimine uygun düşük maliyetli ve çevreci atık çay lifi katkılı plastik granüllerden alerjik etki yaratmayan otomotiv döşemeleri için ekolojik deri gibi gibi projeler bulunuyor. Etkinlikte ayrıca yarışmaya en çok proje gönderen üniversite ödülünü 20 proje ile Gazi Üniversitesi alırken, Ar-Ge Merkezi ödülünü de Yeşilova Holding aldı. İnovaLİG ödüllerini ise Beyçelik Gestamp ve Estaş aldı.
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Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

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