FİNANS

Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası

İSTANBUL (AA) - Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ve aralık ayında bir önceki yılın rakamlarının açıklandığı Ar-Ge 250'de, Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası oldu.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl Ar-Ge'ye yatırım yapan şirketlerin merakla beklediği ve Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 listesinde Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründeki patent liderliğinin yanı sıra teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan yerli markaların bulunduğu en iyi 250 listesinde de 3. sırada yer aldı. 2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında önemli bir yatırımla 6 bin 220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçerek 100'e yakın Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

İthal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi'nde araçlar tasarımından donanımlarına, testlerinden kalite kontrolüne kadar tam kapasite şekilde hazırlanabiliyor. Yeni Ar-Ge Merkezi ile beraber yeni test ve analiz imkanlarını devreye alan Anadolu Isuzu'da 20 m. uzunluğunda iklimlendirme (-40/+65°C) test odası, pendulum çarpma testi, 18 m. uzunluğunda araçlar için stabilite testi, tek eksenli hidrolik komponent yorulma testi, standartlaştırılmış yakıt tüketim (SORT) testi, gürültü ve titreşim (NVH), termal ve aerodinamik (TASE), araç dinamiği, yol, fren ve performans testleri gibi birçok test gerçekleştirilebiliyor.

Aynı zamanda Ar-Ge Merkezi test ve analiz olanaklarını tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve ihtiyaç duyan firmalara dış hizmet olarak da sunan Anadolu Isuzu, bu sayede tüm otomotiv sektörüne hizmet ediyor.

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde son 1 yılda elde edilen başarılı çalışmalarla birçok sektörde yeni faaliyet alanları da doğdu. İlk olarak 2018 yılının başında sunulan ve alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarını karşılayan Yeni Isuzu Novociti Life, hem yurt içi, hem de yurt dışında yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Nisan ayında lansmanı yapıldıktan sonra 3 ödül alan Novociti Life, özellikle Avrupa’daki Belediyelerin gözdesi oldu. 2017 yılı sonunda Turquality kapsamında düzenlenen Design Turkey'den İyi Tasarım Ödülü alan Novociti Life, ikinci ödülünü A'Design Award & Competition'dan Gold A'Design Award ile aldı. 3. ve son ödülünü ise Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı'ndan New Model Bus kategorisi 3.'lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıdı.

Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV'yi farklı iş ortaklarıyla birlikte geliştiren Anadolu Isuzu, bu konuda aynı zamanda smart mobility ve yüzde 100 elektrikli otobüs çalışmalarıyla 2017 yılından bu yana yoğun olarak çalışmalar yürütüyor. İlk sağdan direksiyonlu otobüs ve midibüsleri 2018 yılı sonunda Ar-Ge merkezinin desteğiyle üreten Anadolu Isuzu, AOS adını verdikleri araçlarıyla başta Rusya, İngiltere gibi pazarlar olmak üzere Latin Amerika ve Amerika’da aktif rol oynamak istiyor.

Savunma sanayi için Çek Tatra grubuyla stratejik bir ortaklığa başlayan Anadolu Isuzu, Türkiye'de, arazi şartlarına uygun, 6x6, 8x8, 20x20 çekiş sistemlerine sahip özel lojistik amaçlı yerli kamyonların geliştirilmesine ve üretimine Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi'nde başladı. 2018 yılının aralık ayında yeni okul yönetmeliğine uygun olan ve dünyadaki en güvenli okul servisi olan Isuzu Novo Okul Servisini geliştiren Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, ülkelerin ve belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde toplu ulaşım araçları, kamyonlar ve elektrikli araç geliştirmeleri, üretimleri yapabiliyor.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erkenBaydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken
OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeliOMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

1 TL ile 350 kilometre yol gidiyor

1 TL ile 350 kilometre yol gidiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Ispanak tarlada kaldı

Ispanak tarlada kaldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.