Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu

İSTANBUL (AA) - Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ve aralık ayında bir önceki yılın rakamlarının açıklandığı Ar-Ge 250'de, Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası oldu.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl Ar-Ge'ye yatırım yapan şirketlerin merakla beklediği ve Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 listesinde Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründeki patent liderliğinin yanı sıra teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan yerli markaların bulunduğu en iyi 250 listesinde de 3. sırada yer aldı. 2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında önemli bir yatırımla 6 bin 220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçerek 100'e yakın Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.