İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otonom araçlar yaygınlaştığı zaman araç kullanımıyla ilgili normların çok değişeceğini ifade ederek, çocukların bile bir uygulama üzerinden araba çağırabileceğini söyledi.

Türkiye'nin, değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünya bir evrim içerisinde. Dünyada, Türkiye'nin yapısına uygun şekilde bir değişim var. Dünyada gerçekten doğru adımları atmazsak sıkıntı doğabilir. Transformasyon o zaman lehimize değil, aleyhimize çalışır." diye konuştu.

- "Türkiye ve TEMSA olarak ileri teknoloji alanında çok şansımız var"

Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründe bir değişim olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve TEMSA olarak ileri teknoloji alanında çok şansımız var. Gerçekten bir evrim yaşıyoruz. Bu evrim içerisinde çok fırsatlar barındırıyoruz. Doğru hamleleri atmazsak, oturup beklersek gerçekten yok olma tehlikesi var. Akıllı mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var. Türkiye otomotiv üretiminde dünyanın en iddialı ülkeleri arasında. Ancak sektörümüz açısından bakıldığında kendi motorumuzu üretmemiş olmamız, katma değer yaratma açısından bize büyük sorun yaratıyor.