İZMİR (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Cağdaş, otonom sürüş ve internet bağlantılı teknolojilere geçişin çok yakın olduğunu belirterek, "Artık otomotiv müşterileri yalnızca sürücüler değil. Mobilite kavramı içinde yer alan herkes müşterimiz." dedi.

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından "Otomotiv Sektöründe Geleceği Şekillendiren Trendler" isimli toplantıda konuşan Çağdaş, dünya devlerinin önüne elektrikli araçlarla geçilebileceğini söyledi.

Teknolojinin son yıllarda baş döndürücü bir hızla geliştiğini vurgulayan Çağdaş, teknolojinin insan hayatının her noktasında olduğu gibi ulaşımda da köklü değişiklere neden olduğunu dile getirdi.

Firma olarak mobilite kavramını farklı bir boyuta taşıyacaklarını ifade eden Çağdaş, şunları kaydetti:

"Artık otomobil bir noktadan diğerine kullanılan vasıtadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Seyahat ederken vakti değerli kılmak adına mobilitede önemli bir dönüşüm yaşanıyor ve otomotiv sektörünün geleneksel dinamikleri baştan aşağı yenileniyor. Otonom sürüş ve internet bağlantılı teknolojilere geçiş çok yakında. Artık otomotiv müşterileri yalnızca sürücüler değil. Mobilite kavramı içinde yer alan herkes müşterimiz. Diğer taraftan dünyamızı tehdit eden çevre kirliliğini azaltmak üzere otomotiv sektörünün geleceğinin elektrikli otomobil teknolojisinde olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Otomotiv sektörünün dönüşümünde rol oynayacak ve bu yeni teknolojiyi temel alan sürücüsüz taksiler, sürücüsüz kurye hizmetleri, araç paylaşımı gibi farklı mobilite hizmetleri paralelinde şehirleşmeyi de farklı bir boyuta taşıyor."

Çağdaş, Renault'un ilerleyen süreçte yeni teknolojilere 18 milyon avroluk kaynak ayırdığını da sözlerine ekledi.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter de otomotiv sektörünün önemini içeren konuşma yaptı.

