Otoyol ihalesi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin ihalesi, 31 Ekim'e ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin yapım, işletim ve devrine ilişkin ihale tarihi, 31 Ekim olarak revize edildi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ihalenin tarihi, daha önce 14 Ağustos olarak duyurulmuştu.

