Otoyol ihalesine erteleme

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin ihalesi 18 Aralık'a ertelendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 20 Nisan'da ihale ilanına çıkılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu işine ait ihale tarihi 18 Aralık 2018 saat 10.30 olarak güncellendi.
İhalenin tarihi, daha önce 31 Ekim olarak duyurulmuştu.
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