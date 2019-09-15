ÖTV indirimi beyaz eşya satışlarını yüzde 30 artırdı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.

AA muhabirinin, araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik bir büyüme performansı ile 15,9 milyar lira ciroya ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi büyük beyaz eşya sektörü sürüklerken, küçük ev aletleri de büyümeye katkı sağlayan diğer bir sektör olarak öne çıktı.

Telekom sektörü söz konusu dönemde yüzde 10,3 daralarak 6,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu daralmada akıllı telefon ürün grubunda devreye alınan ÖTV artışı etkili oldu.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 30’un üzerinde cirosal büyümeyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürmeyi başardı.

- Büyük beyaz eşya satışları ÖTV indirimi ile coştu