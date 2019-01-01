"ÖTV indiriminin sürmesi, tüketiciye verilen önemli destek"

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir." ifadesini kullandı.

Çağdaş, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İndirimin sürmesinin sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destek olduğunun altını çizen Çağdaş, "Hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, kasım-aralık aylarında, tam zamanında yapılan ÖTV ve KDV indirimi ile sektörün çarkları dönmeye devam etti. Bu iki ayda verilen destek ile gerçekleşen ek satışlar sayesinde devletin vergi kaybı da önlenmiş oldu.