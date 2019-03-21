FİNANS

"ÖTV-KDV indiriminin sürmesi sektör ve tüketiciye önemli destek"

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: - Türkiye için kilit sektörlerden biri olan otomotiv sektöründeki ÖTV-KDV indirimin devamı biz sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv sektöründeki ÖTV ve KDV indiriminin sürmesine ilişkin, "Türkiye için kilit sektörlerden biri olan otomotiv sektöründeki ÖTV ve KDV indiriminin devamı biz sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye için kilit sektörlerden olan otomotiv sektöründeki ÖTV ve KDV indiriminin devamının sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destek olduğunu bildirdi.

"Hükümetimizin verdiği bu teşvik konusunda Renault MAİS olarak, enflasyonla mücadele kapsamında ülkemiz yararına üzerimize düşeni yapmak en büyük önceliğimiz." ifadesini kullanan Çağdaş, diğer taraftan tüketici kredi faiz oranlarında yapılacak aşağı yönlü bir düzenlemenin de pazarın canlanmasındaki etkiyi güçlendireceğini aktardı.

Çağdaş, "Otomotiv ekosistemindeki tüm oyuncuların fayda göreceği sistemsel değişikliklerle sektörün daha da güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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