"ÖTV ve KDV düzenlemesi sektöre katkıyı devam ettirecek"

İSTANBUL(AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasının, sektöre olan olumlu katkıyı devam ettireceğini bildirdi.

Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, kasım ayının başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve KDV düzenlemesinin sektörün olumlu katkılar yaptığını belirtti.

Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamanın devreye alınmasının hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun ettiğini kaydeden Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasının, sektöre olan olumlu katkıyı devam ettireceğini vurguladı.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toyota olarak ÖTV ve KDV düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce ekim ayında tüketicilerimiz lehine olan indirim kampanyamızı devreye almıştık. Ocak ayında da aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Kuşkusuz bu sayede bazı markalardaki mevcut stoklar eriyecek ve aynı zamanda satın almada tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır. 2019 yılının sadece bizim için değil tüm sektör için çok hassas bir sene olmasını bekliyoruz. Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk.