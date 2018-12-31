FİNANS

ÖTV ve KDV indirimleri yeni yılda da sürecek

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirimler, 250 cc altı motosikletlerde ve beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanmasını, 1600 cc altı otomobilde 15 puan ÖTV indirimi, mobilya ve konutta KDV’nin yüzde 8'e, ticari araçlarda yüzde 1'e indirilmesini ve tapu harcının yüzde 3'e düşürülmesini kapsıyor.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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