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"ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın yönü üretime yönelik yatırıma dönecek"

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın yönü üretime yönelik yatırıma dönecek" - "Bütün bu döngü '31 Mart'tan sonra ekonomide yangın var' diyerek manipülasyon yapanları da boşa çıkarmıştır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın yönü üretime yönelik yatırıma dönecek." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya ile tapu harcında uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması kararını değerlendirdi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin 2018 yılı enflasyonunun düşmesinde yaklaşık 1 puan etkili olduğunu belirten Aydın, KDV'deki indirimlerin iç piyasada yaşanan daralmayı ve tüketim kayıplarını sınırladığını vurguladı.

Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörü açısından bahar aylarının canlılığın arttığı aylar olduğuna dikkatine çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Zamanlama açısından bu uzatma çok yerinde oldu. Bunun faydalarını hep birlikte göreceğiz. İç piyasadaki canlanma ile birlikte enflasyon oranında düşüşü de hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşüşü beraberinde faiz oranlarının da düşürülmesini gündeme getirecektir. Bu şekilde ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın yönü üretime yönelik yatırıma dönecektir. Bütün bu döngü '31 Mart'tan sonra ekonomide yangın var' diyerek manipülasyon yapanları da boşa çıkarmıştır. Ekonominin temel makro dengelerinin kurulduğunu görmekteyiz. Şu an için gördüğümüz tablo dengeleme sürecinin rayında gittiği, ihtiyatı elden bırakmayan politikaların sürdürülebilir olması ile de ülke ekonomisi olarak bizi günden güne daha güzel güzel günlerin beklediği yönündedir."

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ASKON KDV ÖTV

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