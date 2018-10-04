FİNANS

Oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alınacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce, oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alımı için ihaleye çıkıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bin 600 ton beyaz renkli filigranlı oy pusulası kağıdı ile 500 ton sarı renkli filigranlı oy zarfı kağıdı iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüyle satın alınacak.

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira karşılığında şartname alabilecek.

Teklifler, 24 Ekim saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, 16 Nisan 2019'a kadar geçerli geçici teminat Türk lirası cinsinden verilecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok''Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'
Vestel’den engelli hayvanlara yürüteçVestel’den engelli hayvanlara yürüteç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DMO OY PUSULASI oy zarfı kağıdı

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.