Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere yol gösterecek

Oyak Renault tarafından mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer Projesi" kapsamında, çok sayıda üniversite öğrencisinin firmanın teknolojisinden yararlanarak fikirler geliştirmesine imkan sağlanacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in desteğiyle başlatılan projeyle mühendislik öğrencileri "Innov@OR İnovasyon Laboratuvarı"nda Oyak Renault'nun hem üretim süreçlerine destek olacak hem de teknolojisiyle kendilerini geliştirecek.

BUÜ ve BTÜ Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin dahil olduğu "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer Projesi" kapsamında, bahar dönemi sonuna kadar her cuma 35 öğrenciye tasarım odaklı düşünme, 4 dakikada etkili sunum, 3D modelleme ve baskı, fiziksel programlama platformu (Ardunya), elektronik prototipleme gibi eğitimler verilecek.