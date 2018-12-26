FİNANS

Oyak Renault ve Boğaziçi Üniversitesi'nden dijital dönüşümde iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Proje ile Oyak Renault'daki üretim süreçlerinde dijital dönüşüm sağlanması ve "Akıllı Fabrika" teknolojilerine örnek olacak yeni bir model oluşturulması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, üretim ve bakım süreçlerinde altyapısını dönüştürmek ve iş gücünü yeni teknolojilere adapte etmek üzere Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan bir iş birliği başlatıyor.

Oyak Renault'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamındaki "Dijital Dönüşüm" projesi ile rekabet avantajını korumak için imalat sektörünün ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü sağlayacak ve akıllı teknolojilerin uygulamasına örnek olacak bir model oluşturulacak.

Projenin ikinci fazında, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın bir izdüşümü üniversite kampüsünde oluşturulacak. "Model Fabrika" olarak adlandırılan bu çalışma ile Oyak Renault'nun ihtiyaçları, pratik ve sanal düzenekler üzerinde belirlendikten sonra dijital dönüşüm için gerekli aksiyonların alınması sağlanacak.

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- "Tüm otomotiv şirketleri dijital dönüşüm sürecinden geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Günümüzde hep birlikte yeni bir sanayi devrimine tanıklık ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ekosistemde başta Renault Grubu olmak üzere tüm otomotiv şirketleri dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijital dönüşüm kapsamında zihniyet ve yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz 'Dijital Dönüşüm' projesi ile Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğine örnek olmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da "Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini mezun eden Boğaziçi Üniversitesi'nde dijital dönüşüm için gerekli olan insan kaynağını yetiştirmenin yanı sıra Oyak Renault projesinde olduğu gibi sanayideki mevcut nitelikli insan kaynağının dönüşümünü destekleyen programlara da öncelik veriyoruz. Dijital dönüşümü tetikleyen akıllı teknolojilerdeki bilimsel birikimi ve yetkinlikleriyle Boğaziçi Üniversitesi ve otomobilde Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşu Oyak Renault ile oluşturulan iş birliğinin ülkemizin yüksek teknolojili global ürünler çıkarma hedefine de katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
boğaziçi üniversitesi OYAK Renault

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