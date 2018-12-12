Hem birey hem de kurum özelinde 16 farklı kategoride yapılan ve halka açık düzenlenen anket sonucunda Oyak Renault, "Yılın Otomotiv Şirketi" kategorisinde birinci oldu. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ödülü, Oyak Renault adına Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun aldı.

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, her yıl MSE iş dünyası, yöneticilik ve liderlik konferansı dahilinde, üyeler ve mezunlar arasında yapılan anketler sonucunda belirleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, Türkiye’nin en eski öğrenci kulübü olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün kariyer etkinliği "Management Study with Executives (MSE) 2018" kapsamında organize edilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde "Yılın Otomotiv Şirketi" kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Aoun, Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin Mühendislik Kulübü tarafından "Yılın Otomotiv Şirketi" olarak ödüllendirilmenin Oyak Renault adına büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Halka açık yapılan anket sonucunda, binlerce kişinin oylaması ile Oyak Renault'un "Yılın Otomotiv Şirketi" seçildiğini aktaran Aoun, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi olarak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı gücümüzü donanımlı mühendislerimiz sayesinde geliştiriyor, 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yetkin insan kaynağımızla otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme yön veriyoruz. Oyak Renault olarak genç yetenekleri şirketimize çekmek ve onlara uluslararası çapta kariyer fırsatı sunmak üzere Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz."

