FİNANS

Oyak Renault'a "İnsana Değerde Liderlik" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

Oyak Renault, 11'incisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde, insan kaynakları uygulamaları ile birinci oldu ve İnsana Değerde Liderlik ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde, insan kaynakları uygulamaları ile birinci oldu ve İnsana Değerde Liderlik ödülüne layık görüldü.

Groupe Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Deloitte Danışmanlık tarafından insan kaynakları, Oyak Renault çalışanlarıyla gerçekleşen saha denetimleri ve PERYÖN bünyesinde uzman jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Oyak Renault İnsana Değerde Liderlik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, şunları kaydetti:

"Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’ün en üst kategorideki ödülü olan “İnsana Değerde Liderlik” ödülüne sahip olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarını başarıyla yürüterek yeni uygulamalarla sürekli geliştiren ve şirketimizi bu prestijli ödülle buluşturan İnsan Kaynakları ekibimize, uygulamaların gerçek sahibi olan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim."

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Groupe Renault

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