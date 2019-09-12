Oyak Renault’a mükemmellik ödülü

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, insan kaynakları uygulamalarıyla "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülü almaya hak kazandı.

Oyak Renault'tan yapılan açıklamaya göre, şirket insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük otomobil ve motor üreticisi olan ve 50. yılını kutlayan Oyak Renault, kariyer, performans ve gelişim yönetimi gibi insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, bu alanda dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Kariyer, performans ve gelişim yönetimindeki köklü sistemleri, çalışanları için yurt içi ve yurt dışında yarattığı kariyer fırsatları ve organizasyonel mükemmeliyet anlayışıyla Brandon Hall yetenek yönetimi kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Oyak Renault, yetenek yönetimindeki başarısını uluslararası arenada da taçlandırdı.