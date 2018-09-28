"Oyak Renault’da üretim devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault’nun en başarılı tedarikçilerini ödüllendirmek üzere gerçekleştirdiği “2018 yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Oyak Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault’nun, iş birliği içinde çalıştığı yan sanayi şirketlerinin performanslarını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl verdiği “Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Oyak Renault tarafından düzenlenen Tedarikçiler Toplantısı’nda bu yıl “2018 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri”ne BPO, Supsan, CMS Jant, Teknik Malzeme ve Sinta şirketleri layık görüldü.

Her yıl verilen Oyak Renault Yan Sanayi Başarı Ödülleri, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, süre, geliştirme ve yönetim hedeflerine ulaşan şirketlere veriliyor.

En başarılı tedarikçiler, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na teslim edilen parçaların kalitesi, ekonomik performans, ilk montaj ve satış sonrası yedek parça teslimatlarında hizmet oranı, geliştirme kapasitesi, finansal sağlık ve şeffaf bir iş birliği gibi kriterler çerçevesinde Oyak Renault’ya destek olma iradesi dikkate alınarak seçiliyor.