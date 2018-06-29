OYAK ve Renault ortaklığı 27 yıl daha sürecek

İSTANBUL (AA) - OYAK ve Renault Grubu ortaklığına, Fransa'da yapılan imza töreni ile 27 yıl daha devam kararı alındı.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisi oyuncularından Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını yeniledi.

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nın iki hissedarı 26 Haziran 2018'de Fransa'da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile "uyumlu ve güçlü iş birliğine 27 yıl daha devam" kararı verdi. Sözleşmenin imzaları OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore tarafından imzalandı.

Verilen bilgiye göre, iş birliğini yeni döneme taşıyan sözleşme, Renault Grubu'nun Türkiye'deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor.

MAİS, Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. OYAK Renault da araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında rol oynamayı sürdürecek. Bu yeni sözleşme ile her iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmazken, yeni sözleşme, ortak hedefleri Türkiye'de endüstriyel ve ticari liderliklerini sürdürmek olan iki ortak arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlamayı amaçlıyor.