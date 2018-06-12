ÖYK kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Mersin ve Ankara'daki bazı imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedilirken, Erzurum'daki bir imar planı değişikliği onaylandı.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi'ndeki 147 bin 824,61 metrekare yüzölçümlü parsele "gelişme konut alanı, anaokulu, ilkokul, cami, trafo, park alanı ve yol yapılması" kararına ilişkin çevre düzeni planı değişikliği, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek İmar Mahallesi sınırlarındaki 44 bin 260 metrekare yüzölçümlü parsele "ticaret-konut alanı, park alanı, otopark ve yol yapılması" kararına ilişkin nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin ret kararı verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 111 bin 44,09 metrekare yüzölçümlü parsele "ticaret alanı, ilkokul, anaokulu, park, otopark ve yol kararı getirilmesi"ne yönelik nazım imar planı ile uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

