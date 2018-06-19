ÖYK kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Batman'da Sümer Holding AŞ'ye ait bazı taşınmazların özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi verenlere satışına karar verildi.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ'ye ait taşınmazların özelleştirme ihalelerinde, yatırım, üretim ve istihdam taahhütleri birlikte değerlendirilerek en yüksek teklifi verenlere satışı kararlaştırıldı.

