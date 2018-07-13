FİNANS

ÖYK'den iki taşınmazın satışına onay

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

ÖYK'den iki taşınmazın satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Muğla'nın Ortaca ilçesindeki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararlarına göre, Ortaca'daki 3 bin 55 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 120 bin lira ile ihalede en yüksek teklifi veren Ömer İzbaş Ortak Girişim Grubuna, 2 bin 121,70 metrekare taşınmazın da 71 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kadir Civanoğlu'na satışı onaylandı.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladıElbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı
“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muğla ortaca ÖYK resmi gazete taşınmaz

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprübaşı çileğine çifte patent

Köprübaşı çileğine çifte patent

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.