ÖYK'den iki taşınmazın satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Muğla'nın Ortaca ilçesindeki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararlarına göre, Ortaca'daki 3 bin 55 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 120 bin lira ile ihalede en yüksek teklifi veren Ömer İzbaş Ortak Girişim Grubuna, 2 bin 121,70 metrekare taşınmazın da 71 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kadir Civanoğlu'na satışı onaylandı.

