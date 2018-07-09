ÖYK'den taşınmaz satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), İstanbul'daki bazı taşınmazların satışını onayladı.
ÖYK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kurul, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bin 963,87 metrekare, 455,61 metrekare, 55,58 metrekare, 4 bin 359,24 metrekare, 47 bin 118,94 metrekare, 71,54 metrekare, 8,84 metrekare, 2 bin 321,16 metrekare ve 2 bin 284,03 metrekare Maliye Hazinesi hissesinin bir bütün halinde 20 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren BBC Enerji, Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışını onayladı.
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